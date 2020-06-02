Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре, считает глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«Может быть, (разрешат полеты) в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — сказал он в интервью РБК.

Он также добавил, что снятие ограничений, введенных из-за коронавируса, будет происходить в несколько этапов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках мер по противодействию распространению коронавируса Россия с конца марта полностью приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В настоящее время выполняются только специальные авиарейсы для вывоза российских граждан.

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