Москва, , 10:03 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский не нашел ничего хорошего в разработанном правительством проекте общенационального плана по восстановлению экономики после пандемии коронавируса. Об этом он иронично высказался на своих интернет-ресурсах:

— Бывает, так хочется сказать что-нибудь хорошее про экономическую политику, аж сил нет. А нечего. Вот, например, план восстановления экономики, утечки из которого публикуют деловые медиа, — что в нем приятственного? К несчастью, ничего, кроме традиционных красивых фраз («социальное казначейство», «навес безработицы») и больших цифр, наподобие 7,3 трлн руб.

Хорошо, проанализируем план, пусть он бессвязный набор мер. Какова задача — стимулировать спрос и (или) развивать предложение? Если спрос, то где:

Освобождение от НДФЛ низкооплачиваемых?

Конкретика в индексации бюджетных зарплат и страховых пенсий?

Установление разовых, но регулярных выплат детям (на одежду), бесплатные и обязательно новые учебники для всех, налоговые вычеты на всю сумму потраченных денег на образование, медицину, физкультуру, организованный туризм?

Рефинансирование ипотечных кредитов семьям с детьми за счет резервов (ФНБ)?

Если предложение, то где:

Протекционизм — как поддержка производителей за счет ограничения (китайского) импорта и финансовой помощи при экспорте, например компенсаций части затрат?

Планы по доле собственной продукции в сегментах рынка, подкрепленные административными (региональными) мерами?

Предоставление субсидий предприятиям, чья работа имеет положительный (мультипликативный) эффект для смежных отраслей?

Вместо этого — поддержка МСП через мораторий на проверки, переобучение работников и стимулирование перехода на удаленку, изменения в Трудовом кодексе, чтобы легче уволить. Супер. Так у нас (у вас) ничего не получится, товарищи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с кризисом, возникшим из-за мировой эпидемии коронавируса, власти России уже реализуют три пакета антикризисных мер поддержки граждан, бизнеса и экономики целом. Также глава государства поручил правительству разработать Общенациональный план восстановления экономики. Сегодня, 2 июня, его должен представить премьер-министр Михаил Мишустин. Программа содержит 9 разделов и более 500 мероприятий. На поддержку экономики выделяется 8 триллионов рублей.

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