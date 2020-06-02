Москва, , 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет. В Северо-Западной Европе — $2,3, в Южной Европе — $2,8, сообщает международное ценовое агентство Argus.

«Стоимость «Юралс» достигла рекордных премий к североморскому эталону за всю историю мониторинга Argus с 1990 года», — подчеркнули в агентстве.

Эксперты Argus отметили, что стоимость Urals выросла в связи со значительным сокращением добычи в России в условиях, когда спрос на нефть восстанавливается из-за ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Так, на минувшей неделе в Северо-Западной Европе премия на Urals выросла на $1,55 относительно Brent и составила $2,3 за баррель. В абсолютном выражении подорожание Urals ещё заметнее — на $3,18, до $36,70 за баррель.

В Южной Европе премия на партии Urals по 80 тысяч тонн выросла на $1 за баррель по отношению к Brent и составила $2,8. В абсолютном значении Urals выросла в цене на $2,63 — до $37,2 за баррель.

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