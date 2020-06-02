Москва, , 09:53 — REGNUM Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассчитывает, что продажа алкогольных напитков через интернет будет разрешена до конца 2020 года. Об этом он сообщил 2 июня РИА Новости.

«Я очень рассчитываю, что в этом году разрешат продажу», — сказал Мантуров.

По словам министра, в пользу такого решения говорит недавнее разрешение онлайн-торговли лекарствами. Решение о реализации фармпродукции через интернет было принято, хотя и с существенными ограничениями.

Мантуров добавил, что проверять возраст покупателя сможет курьер, который привезёт алкоголь. Он попросит покупателя предъявить паспорт, как это делает продавец в магазине.

Как сообщало ИА REGNUM, обсуждение темы онлайн-торговли алкоголем активизировалось в России в связи с рекомендациями для граждан оставаться дома в период распространения коронавируса.