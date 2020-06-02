Чебоксары, , 09:38 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда республики выделяется часть средств, которые будут направлены в муниципальные образования в виде дотаций. Соответствующее распоряжение подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, из резервного фонда Чувашии выделяется 64 139,7 тыс. рублей, главным распорядителем является министерство финансов. Средства будут перечислены в муниципальные образования «на финансовое обеспечение расходных обязательств по выполнению полномочий по вопросам местного значения».

«На предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции», — отмечается, в частности, в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия вошла в число 56 регионов, которые получили дотации, компенсирующие снижение доходов бюджетов. Региону выделено 271 882,3 тыс. рублей.

Напомним, в мае на борьбу с коронавирусом в Чувашии выделили из резервного фонда линии министерства здравоохранения 270 879,1 тыс. рублей. Средства направили на реализацию плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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