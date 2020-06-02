Москва, , 08:59 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил компенсировать алименты, не выплаченные детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции. Об этом RT сообщила председатель НРК Ирина Волынец.

По ее словам, многие граждане, которые должны выплачивать алименты, могли лишиться работы или временно остаться без прежнего уровня дохода.

В связи с этим возрастает риск снижения выплат алиментов на детей. НРК предложил компенсировать необходимую сумму за счет государства, уточнила Волынец.

«Прошу вас разработать регламент выплаты компенсаций за невыплаченные алименты в период режима самоизоляции из средств федерального бюджета с последующим взысканием с неплательщиков», — говорится в предложении НРК, которые было направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в Госдуму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России разработало общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан.

Так, план будет включать как уже анонсированные и запущенные меры поддержки, но и новые. К последним, в частности, относятся «прямые выплаты» по больничным листам, введение с октября 2020 года минимальной ставки для привлечения на работу на неполный день, обеспечение возможности перехода работников на удаленный режим работы с июля 2020 года и ряд других.

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