Хабаровск, , 09:37 — REGNUM В Минвостокразвития РФ совместно с регионами Дальнего Востока готовят специальный перечень мер для привлечения туристов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве.

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По данным главы министерства Александра Козлова, в 2019 году дела с привлечением в регионы ДФО туристов обстояли довольно неплохо — Дальний Восток посетили 7,5 млн туристов. Из которых 6,4 млн приходятся на внутренний туризм, а 1,1 млн — иностранцы.

Наибольшей популярностью у туристов пользуется Приморье — в 2019 году его посетили 5 млн туристов, на втором месте Хабаровский край — 580 тыс. гостей, в Приамурье побывали 440 тыс. человек, в Бурятии — 420 тыс., на Сахалине — 300 тыс., на Камчатке — 230 тыс. туристов.

«Исходя из того, что наибольшее число туристов приходится на внутренний туризм, нам нужно понимать, что формируемый перечень предложений касается именно внутреннего туризма. Отдельно нужно рассмотреть отдых дальневосточников, в том числе поездки на личном авто к живописным местам, например, жители Якутии любят отдыхать на Зейском водохранилище в Амурской области. Нужно посмотреть, что в этом разрезе мы можем предложить», — сказал Александр Козлов.

Министр напомнил, что ряд мер поддержки уже принят в масштабах страны — например, беспроцентные кредиты турорганизациям на выплату зарплат, продлены лицензии и разрешения.

«Мы предлагаем ввести специальный налоговый вычет для граждан РФ, совершивших поездки в регионы ДФО. Это возврат ранее уплаченного НДФЛ. Сюда входят расходы на перелет и турпакет, включая проживание. Эта история хороша и тем, что не придётся заранее закладывать в бюджете какие-то субсидии», — сказал Козлов.

От губернаторов прозвучали предложения о предоставлении медикам, участвовавшим в борьбе с коронавирусом, путёвки на Дальний Восток. Обсуждение мер поддержки туризма продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил разработать меры поддержки дальневосточного туризма.