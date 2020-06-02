Кемерово, , 08:53 — REGNUM Дополнительные поступления в бюджет от развития строительной отрасли позволили компенсировать экономические потери в Кемеровской области от пандемии коронавируса. Об этом 2 июня заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции.

Журналисты спросили главу региона об источниках финансирования тех потерь, которые вызваны ограничительными мерами. «Мы подсчитываем убытки и от пандемии и от кризиса в угольной отрасли», — сказал Цивилев.

По его словам, компенсация также поступит за счет поддержки правительства в размере 9 млрд рублей. Глава региона отметил, что финансовая ситуация также стабилизируется за счет запасов, накопленных в 2018 году, а также за счет сокращения кредитов коммерческих банков.

Напомним, по итогам апреля 2020 года в Кемеровской области добыли 18,7 млн тонн угля, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.