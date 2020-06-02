Сеул, , 08:44 — REGNUM В мае 2020 года в Южной Корее зафиксировали спад индекса потребительских цен. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в мае текущего года показатель сократился на 0,3%, до 104,71 пункта.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства выросла на 3,1%, однако стоимость промышленных товаров, напротив, сократилась на 2%, нефти — на 18,7%.

Специалисты отмечают, что спад показателя связан с сокращением расходов потребителей из-за пандемии коронавируса.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.