Казань, , 09:57 — REGNUM За первый летний день более 435,7 тыс. детей в Татарии в возрасте от 3 до 16 лет получили по 10 тысяч рублей. Общая сумму, выплаченная за сутки, составила более 4, 357 млрд рублей, сообщает пресс-служба отделения ПФР по РТ.

На получение этой выплаты претендуют в регионе более 640 тыс. детей. Большинство заявителей обратились за положенными пособиями через портал госуслуг. Здесь возможно отслеживать статус заявления. При подаче заявления лично в ПФР, информацию по этапу рассмотрения можно уточнить по телефону клиентской службы. Если заявителю отказано в получении выплаты, то уведомление об этом будет направлено в течение одного рабочего дня, после рассмотрения заявления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета для Татарии на выплаты детям выделено около 8,5 млрд рублей. На финансовую поддержку рассчитывают более 770 тыс. детей, из них чуть более 640 тыс. детей от 3 до 16 лет.

Читайте также: Татария получит на детские выплаты около 8,5 млрд рублей