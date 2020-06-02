Сеул, , 08:30 — REGNUM Крупнейшая нефтегазовая компания Катара намерена заказать в Южной Корее более ста танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) общей стоимостью 23 трлн вон (~$18,7 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, катарская компания Qatar Petroleum подписала соглашение с тремя южнокорейскими судостроительными компаниями, такими как Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries, которые зарезервируют часть своих мощностей вплоть до 2027 года.

После подписания соглашения представитель катарской компании отметил, что Южная Корея является важным стратегическим партнёром Катара в энергетическом секторе. Он также выразил надежду, что данное соглашение поспособствует расширению двустороннего сотрудничества.

В настоящее время Катар является крупнейшим в мире производителем СПГ с годовым объёмом производства 77 млн тонн, однако к 2027 году объём производства планируется увеличить до 126 млн тонн в год.