Калининград, , 08:16 — REGNUM Российские дилеры Kia приступили к продажам нового купе-кроссовера XCeed. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Новинка выпускается на заводе «Автотор» в Калининграде. Самая дешёвая комплектация автомобиля продается за 1 млн 499 тыс. 900 рублей. В самой дорогой комплектации Premium модель будет стоить 2 млн 039 тыс. 900 рублей.

В линейке агрегатов для авторынка России Kia XCeed числятся два варианта турбированных моторов. Первый из них будет иметь мощность 140 л. с. и рабочий объём 1,4 л, а второй — производительность 200 «лошадей» и объём 1,6 л. С двигателями работают роботизированная преселективная 7-скоростная коробка передач с двумя сцеплениями (7DCT) и передним приводом.

Ранее стало известно, что компания Kia разрабатывает рестайлинговую версию Stinger с модернизированным 3,3-литровым движком V6 с двойным турбированным наддувом.

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