Москва, , 08:11 — REGNUM Потребительское кредитование в России претерпело значительные трансформации из-за ограничительных карантинных мероприятий и кризиса, возникших на фоне эпидемии коронавируса. К такому неутешительному выводу пришли эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», актуализировав карту кредитной и сберегательной активности российских семей.

В первом квартале 2020 г. было выдано на 10,3% меньше потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4,07 млн руб. Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено практически во всех регионах страны, сказано в пресс-релизе общественников.

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский, Хабаровский и Алтайский края, Башкирия и Забайкалье. В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов в марте текущего года снизилась на 10,2 и 10,1% соответственно.

Доля и объем просроченных долгов в целом по стране за первый квартал 2020 г. увеличились по сравнению с четвертым кварталом 2019 г. с 4,2 до 4,3% — с 729 972 млрд до 788 591 млрд руб.

«С учетом событий периода ограничений и данных, которые мы получаем в ходе работы консультационного центра ОНФ по кредитным и ипотечным каникулам, мы прогнозируем во втором квартале серьезное увеличение показателей просрочки и рост количества персональных дефолтов.

Несмотря на предпринимаемые правительством меры, кредиторы не сумели оперативно адаптироваться к появлению новой нормативной базы, и многие потребители просто не смогли воспользоваться инструментами льготного периода», — поясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она также отметила, что несмотря на незначительное снижение уровня закредитованности в первом квартале, уже наметились тенденции к снижению уровня благосостояния граждан.

«Мы прогнозируем, что по итогам второго квартала уровни закредитованности и просрочки продемонстрируют значительный рост», — отмечает Евгения Лазарева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков», актуализировав карту кредитной и сберегательной активности российских семей на основе анализа данных Банка России, Росстата и других открытых источников за первый квартал 2020 года, пришли к выводу, что в ряде регионов закредитованность населения превысила 40−50%.

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