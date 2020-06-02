Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Американская компания Boeing подала арбитражный иск к бразильскому авиапроизводителю Embraer, обвиняя его в срыве сделки по созданию совместного предприятия. Об этом 1 июня сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, в конце апреля стало известно о иске Embraer к Boeing в связи с расторжением американской аэро-космической корпорацией соглашения на $4,2 млрд о создании совместного предприятия. Сейчас стало известно об иске уже к бразильскому авиапроизводителю.

Как сообщало ИА REGNUM, в бразильской компании заявили, что обвинения американской компанией Boeing в несоблюдении Embraer соглашения (что стало поводом разрыва договора) не соответствует действительности.

Также бразильская сторона заявляет, что Boeing, чтобы выйти из договора, «сфабриковал ложные обвинения», рассчитывая избежать выплаты руководству Embraer $4,2 млрд за приобретение доли в совместном предприятии. Поэтому против Boeing будут приняты меры по возмещению потерь.

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