Москва, , 08:05 — REGNUM Общенациональный план действий для восстановления занятости и повышения доходов граждан разработало Правительство России по поручению президента РФ, передаёт 2 июня РБК со ссылкой на проект документа.

Отмечается, что антикризисный план будет включать как уже анонсированные и запущенные меры поддержки, так и новые. К последним, в частности, относятся «прямые выплаты» по больничным листам, введение с октября 2020 года минимальной ставки для привлечения на работу на неполный день, обеспечение возможности перехода работников на удаленный режим работы с июля 2020 года и ряд других.

При этом целевыми показателями исполнения плана станут выход на устойчивый рост реальных доходов, снижение уровня безработицы ниже 5% и прирост ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года. В соответствии с документом, правительство будет считать план эффективным при росте реальных зарплат граждан России на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении на конец 2021 года.

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