Магадан, Магаданская область, , 07:52 — REGNUM На Колыме по программе «Трудовые ресурсы Магаданской области» в 2020 году создадут 800 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются дети из малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подростки, состоящие в комиссиях по делам несовершеннолетних», — пояснил министр труда и социальной политики области Сергей Кучеренко.

В бюджете Магаданской области запланировано более 3,7 млн рублей на выплату материальной поддержки подросткам в 3 825 рублей с учётом всех надбавок, которую выплатят дополнительно к заработной плате. Зарплата будет не ниже МРОТ с учётом районного коэффициента — 20 621 рубль, а в Северо-Эвенском городском округе — 24 260 рублей (при полной рабочей ставке). В муниципальных образованиях на выплату заработной платы подросткам предусмотрели 12,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя департамента по делам молодёжи Сергея Бурцева Самарской области, с некоторыми предприятиями уже были проведены переговоры, на которых договорились о предоставлении школьникам удаленной работы. Они будут оцифровывать документы, вести электронный документооборот, вести страницы в социальных сетях и делать другую работу.