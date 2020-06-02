Амстердам, , 07:44 — REGNUM В минувшие выходные потребление воды в Нидерландах в пиковые моменты оказалось на 70% выше обычного. Об этом сообщила водная компания Vitens, отвечающая за водоснабжение в центре и на востоке страны. В компании выразили беспокойство в связи с последствиями нынешней сухой погоды на водоснабжение в течении этого лета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Из-за карантинных мер больше нидерландцев проведут отпуск в собственной стране, что грозит резким увеличением потребления воды.

В частности, в Vitens напомнили, что бассейнам в садах могут потребоваться тысячи литров воды.

31 мая компания была вынуждена снизить давление в водопроводной системе в провинциях Гелдерланд и Оверэйссел, чтобы обеспечить поступление воды во все квартиры.