Амстердам, , 07:41 — REGNUM 1 июня в 12:00 общепит, а также концертные залы, кинотеатры и музеи в Нидерландах возобновили свою работу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 22 марта все эти заведения были закрыты в связи с карантинными мерами. Возобновление деятельности обставлено рядом условий. Так, в каждое заведение разрешено пускать не более 30 посетителей одновременно. Посетители обязаны соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра.

Также с 1 июня пассажиры в общественном транспорте обязаны носить маски. Нарушителям грозит штраф размером в 95 евро. Впрочем, сотрудники транспортных компаний не будут активно отслеживать нарушения и выписывать штрафы. Начиная с 2 июня железнодорожное движение в стране возвращается к плановому расписанию.

Также со 2 июня средние школы в стране один день в неделю возвращаются к классному преподаванию. В другие дни преподавание по-прежнему будет онлайновым.

Власти выразили удовольствие тем, как прошло возобновление работы общепитом. В целом наблюдалось соблюдение минимального расстояния в 1,5 метра.