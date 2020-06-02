Чебоксары, , 07:38 — REGNUM Чувашстат сделал предварительные расчёты инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов. В январе-марте 2020 года отмечен спад инвестиций в экономику республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в I квартале 2020 года в основной капитал республики за счёт всех источников финансирования вложено 6608,6 млн рублей, или 78,4% к I кварталу 2019 года (в сопоставимых ценах).

В структуре инвестиций наибольшую долю составили вложения в машины и оборудование (38,5%), жилые здания и помещения (29,4%), нежилые здания и сооружения, расходы на улучшение земель (28,4%).

Из общего объёма инвестиций в основной капитал 4156,4 млн рублей (62,9%) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Объём инвестиций со стороны крупного бизнеса сократился на на 13,9% по сравнению с I кварталом прошлого года.