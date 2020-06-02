Саратов, , 09:59 — REGNUM В Саратовской области с 1 июня жители с детьми от 3 до 16 лет начали получать гарантированные указом президента России Владимиром Путиным выплаты в 10 тыс. рублей. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

« Мы сегодня произвели первые выплаты. По 179 108 заявлениям переведено почти 2,5 млрд рублей. Это те заявления, которые подали до 26 мая этого года. Ещё 7479 поступило на сегодня, срок выплаты — завтра », — отметил 1 июня вице-губернатор.

Всего по области на такие выплаты могут рассчитывать 345 тыс. семей. Необходимые средства на пособия в областном бюджете имеются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доплату на детей через центры занятости получат почти четыре тысячи жителей Саратовской области, уволенных после 1 марта со своих мест работы.

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