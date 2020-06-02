Саратов, 2 июня 2020, 09:59 — REGNUM В Саратовской области с 1 июня жители с детьми от 3 до 16 лет начали получать гарантированные указом президента России Владимиром Путиным выплаты в 10 тыс. рублей. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил председатель регионального правительства Александр Стрелюхин.

«Мы сегодня произвели первые выплаты. По 179 108 заявлениям переведено почти 2,5 млрд рублей. Это те заявления, которые подали до 26 мая этого года. Ещё 7479 поступило на сегодня, срок выплаты — завтра», — отметил 1 июня вице-губернатор.

Всего по области на такие выплаты могут рассчитывать 345 тыс. семей. Необходимые средства на пособия в областном бюджете имеются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доплату на детей через центры занятости получат почти четыре тысячи жителей Саратовской области, уволенных после 1 марта со своих мест работы.

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