Москва, , 07:05 — REGNUM Один месяц жесткого карантина стоит мировой экономике около 2% ВВП. Следовательно, каждая дополнительная неделя карантинных мер в странах с крупной экономикой вносит свой вклад в ухудшение прогноза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина России Самвел Лазарян.

ИА REGNUM: Как пандемия коронавируса сказалась на ситуации в мировой экономике?

Самвел Лазарян: По расчетам Центра макроэкономических исследований НИФИ Минфина один месяц карантинных мер в основных экономиках (Китай, Европа, США) приведет к замедлению глобальных темпов экономического роста на 2%. Если в прошлом году рост мировой экономики составил около 3%, то в этом году, по прогнозу МВФ, он сократится на 3%.

Для понимания процессов, которые будут происходить в ближайшее время в мировой экономике, можно обратиться к опыту Китая, одной из первых стран, начавших ослаблять карантин. Так, после стремительного падения индексов деловой активности PMI в феврале 2020 г., уже в марте они вернулись на докризисную траекторию. В частности, индекс PMI уже превысил 50 пунктов и в промышленности, и в секторе услуг, что свидетельствует о переходе к росту.

В то же время в европейских странах майские значения PMI выросли незначительно. По мере смягчения ограничений можно ожидать восстановления деловой активности в странах Европы и США, однако угроза второй волны пандемии может оказывать сдерживающее воздействие.

Промышленное производство в Китае в апреле 2020 г. выросло на 3,9% г/г после падения на 1,1% г/г в марте. При этом в секторе услуг и продаже потребительских товаров в апреле 2020 г. по-прежнему было зарегистрировано падение относительно прошлого года, хотя его масштаб и сократился (— 4,5% и — 7,5% соответственно). Можно ожидать, что и в других странах по мере отмены карантинных мер промышленность будет восстанавливаться быстрее, чем потребительский сектор (услуги и розничные продажи).

Вероятность стремительного отскока, так называемого V-образного восстановления экономики, снижается. Увеличение безработицы в крупнейших экономиках мира, падение доходов населения окажут сдерживающее влияние на совокупный спрос, нивелировать который принятыми мерами поддержки будет сложно. В результате восстановление может занять более длительный период.

ИА REGNUM: Что позволяет российской экономике поддерживать устойчивость?

Самвел Лазарян: Например, Банк России успешно перешел к политике таргетирования инфляции. Стабильно низкая инфляция — важное условие для предсказуемости экономического роста. Кроме того, переход к плавающему валютному курсу позволил увеличить гибкость экономики, что повышает ее устойчивость.

Также нужно отметить действие бюджетного правила: налоговые поступления от нефтегазового экспорта накапливаются в Фонде национального благосостояния или же средства ФНБ тратятся в случае низких цен на нефть. Это снизило чувствительность курса рубля к нефтяным ценам. Наконец, бюджетное правило позволило накопить значительные резервы в ФНБ, что в совокупности с низким уровнем государственного долга гарантирует устойчивость бюджетной системы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса весь апрель и первые недели мая в России объявлены нерабочими, регионы ушли в самоизоляцию, остановилась работа многих предприятий малого и среднего бизнеса. Президент России Владимир Путин уже трижды обращался к нации, обнародуя пакеты мер поддержки граждан, бизнеса и экономики в целом.

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