Москва, , 07:35 — REGNUM По итогам 2020 года реальные доходы населения России понизятся на 5,2%, а число занятых сократится на 400 тыс. человек. Об этом прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН 2 июня сообщают «Известия».

Оценка экспертов РАН является более «пессимистичной», чем прогноз Минэкономразвития, предполагающий «лишь» 3,8% падения годового дохода граждан.

Издание отмечает, что столь заметного падения в реальных доходах населения, когда ожидаемый уровень потребления домашних хозяйств в 2020 году упадёт на 6,2%, не было со времён кризиса 1998 года. Правда, тогда обрушение доходов произошло на целых 15,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что на текущий год закладывается умеренный рост безработицы — в среднем по году до 5,7%. При этом снижение реальных располагаемых доходов будет ограничено благодаря активной социальной политике.

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