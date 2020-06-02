Москва, , 04:23 — REGNUM Вступило в силу постановление Правительства России, ограничивающее с 2 июня импорт топлива на внутренний рынок. Компаниям запрещён ввоз бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля.

Ограничения продолжат действовать до 1 октября 2020 года при условии, что до 15 июня профильные ведомства не примут решения об изменении срока.

Запрет при этом не распространяется на транзитную продукцию, топливо и продукты, которые хранятся в технологических ёмкостях. Также разрешается перевозить указанные виды топлива гражданами для личного пользования.

Ранее глава Министерства энергетики РФ Александр Новак сообщал, что вводя временный запрет, министерство преследовало цель предотвратить поставки дешёвого иностранного бензина в Россию.

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