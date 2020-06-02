Киев, , 03:03 — REGNUM Свыше 200 млн гривен (530 млн рублей) потерял украинский «Южмаш» после разрыва контрактов с Россией, заявил 1 июня генеральный директор завода Сергей Войт в интервью изданию «Страна.ua».

«Южмаш» — ведущее предприятие ракетно-космической отрасли Украины. По контрактам с российской стороной оно работало над изготовлением ракет «Зенит» в рамках международного проекта «Морской старт» (Sea Launch).

«В 2015—2018 году мы начали возобновлять «Морской старт» с компанией S7 Sea Launch Ltd. Но в 2019 году они остановили финансирование, и в результате недополученный доход составил 206 млн гривен», — сказал Войт.

По его предположению, проект был остановлен в связи с политическими разногласиями между Киевом и Москвой, возникшими из-за войны в Донбассе.

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