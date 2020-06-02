Буэнос-Айрес, , 02:27 — REGNUM Правительство Аргентины продлило до 12 июня срок действия предложения о реструктуризации внешнего долга страны, сообщается на сайте аргентинского министерства экономики.

Предложение было выдвинуто держателям облигаций и заканчивалось 2 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины с уровня «СС» до «С» — «неизбежный дефолт».

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