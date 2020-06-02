Ростов-на-Дону, , 00:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону начался капитальный ремонт поликлинического отделения областной детской клинической больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Работы в лечебном учреждении проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели направлено почти 97 млн рублей. Здание поликлиники, которое не ремонтировалось 30 лет, планируется обновить к марту 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что о предстоящем посещении губернатором областной детской больницы в Ростове-на-Дону стало известно от пользователей социальных сетей. Одна из пациенток обратила внимание, что лечебное учреждение буквально за сутки преобразилось и оказалось готово к приёму высоких гостей.

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