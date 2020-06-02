Ростов-на-Дону, , 00:04 — REGNUM В Ростовской области минимальная стоимость защитных масок составляет 20 рублей. При этом некоторые торговые объекты предоставляют средства индивидуальной защиты бесплатно. Об этом сообщила директор донского департамента потребительского рынка Ирина Теларова, передаёт ИА REGNUM.

«Только за сегодня [1 июня] обследовано более 150 торговых объектов. Проведено более 130 консультаций. Мониторинг показал, что приобрести немедицинскую маску можно от 20 рублей, а многоразовую — от 30 рублей. В некоторых объектах торговли маску вы можете взять абсолютно бесплатно», — написала Теларова в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в середине мая Теларова называла стоимость средств индивидуальной защиты. Так, на донских предприятиях сетевой розницы маски стоят от 20 до 130 рублей, в магазинах автономной розницы (это, как правило, многоразовые) — от 50 до 200 рублей.

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