Душанбе, , 22:47 — REGNUM С просьбой посодействовать бизнесменам в погашении кредитных обратилась мэрия Душанбе к Национальному банку Таджикистана, сообщает столичная администрация.

Отмечается, что со времени распространения коронавируса по территории страны в Душанбе для обеспечения безопасности граждан работа непродовольственных рынков, автомоек и салонов красоты, парикмахерских и пунктов продажи телефонов временно приостановлена. Предполагается, что эти предприятия смогут открыться не раньше 15 июня 2020 года.

В связи с этим, столичная мэрия направила официальное письмо в Нацбанк страны с просьбой об оказании помощи предпринимателям, оказавшимся в тяжёлых финансовых условиях, в виде смягчения условий процентных ставок по кредитам.

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