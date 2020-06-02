Москва, , 10:00 — REGNUM Несмотря на эпидемиологическую ситуацию и связанные с ней ограничения, бизнес-поездки по России не прекратились. Большинство регионов продолжили принимать путешествующих по рабочим делам. Сервис для организации командировок OneTwoTrip for Business выяснил, в какие города его клиенты чаще всего совершали деловые поездки в апреле и мае 2020 года, их длительность, а также среднюю стоимость билетов и проживания в отелях, сообщает ИА REGNUM.

Больше всего направляли сотрудников в командировки компании, представляющие строительную, производственную и логистическую отрасли. Также в список вошли добывающие предприятия и организации, их обслуживающие. Выбирая между вариантами транспорта, они предпочитали самолётам поезда.

В апреле и мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество железнодорожных поездок в Москву и Санкт-Петербург сократилось в 2,5 раза, однако столицы продолжают занимать лидирующие позиции. Спад наблюдается и относительно других городов, таких как Екатеринбург, Нижний Новгород, Ярославль, Саратов. При этом командированные сотрудники стали в 4 раза чаще ездить в Читу и в 2,5 раза чаще — в Иркутск. Вероятно, это связано с тем, что там находятся многие производственные и добывающие предприятия. Средняя стоимость билета на поезд уменьшилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 2 300 рублей.

Топ-10 ж/д направлений для деловых поездок в апреле-мае 2020 года:

Москва Санкт-Петербург Иркутск Чита Екатеринбург Ижевск Пермь Нерюнгри Нижний Новгород Новосибирск

Схожая ситуация произошла с авиаперелётами. Бизнес-путешественники реже пользовались рейсами до Москвы (на 25%) и Санкт-Петербурга (на 30%). Но есть города, в которые летали чаще, чем весной 2019 года. Это Новосибирск и Новый Уренгой (примерно в 4 раза), Симферополь (более, чем в 2 раза), Уфа (почти в 3 раза), также небольшой рост спроса в Самару и Ростов-на-Дону. Средняя стоимость авиабилета составляла 11 600 рублей — это почти на 9% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Топ-10 авианаправлений для деловых поездок в апреле-мае 2020 года:

Москва Санкт-Петербург Новосибирск Симферополь Новый Уренгой Краснодар Самара Уфа Ростов-на-Дону Сургут

В апреле и мае 2020 года, как и в 2019 году, командированные сотрудники чаще всего останавливались в отелях на одну ночь — таких чуть больше половины, или 55,2%. Также отметим, что в прошлом году бизнес-поездки с проживанием более, чем 8 ночей были редкостью (всего 2,3%), сейчас такие длительные командировки составляют целую четверть (24,6%). В два раза сократилось количество бронирований на 2−3 ночи, и в два раза увеличился спрос на проживание продолжительностью от 4 до 7 дней. В среднем компании тратили на одну ночь проживания сотрудника в отеле 3 300 рублей, что почти в два раза меньше, чем в 2019 году (6 100 рублей).