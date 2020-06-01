Москва, , 20:58 — REGNUM Официальное опровержение информации в СМИ о вымогательствах со стороны Россельхознадзора прислал молочный кооператив «Млековита» (Польша), сообщили 1 июня в пресс-службе российского ведомства.

В присланном в Россельхознадзор письме сообщается, что председатель правления «Млековиты» Дариуш Сапиньски «с удивлением воспринял появившиеся в СМИ новости о том, что представитель компании получил коррупционное предложение от Россельхознадзора».

Польский бизнесмен отметил, что в России у его компании нет представителей и что сотрудники «Млековиты» вообще не встречались с представителями Россельхознадзора, тем более не получали предложений от ведомства.

Сапиньски заявил, что готов участвовать в проведении расследования, чтобы выявить распространителей порочащих репутацию его компании сведений.

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