Москва, , 20:39 — REGNUM Программа льготного кредитования при покупке российских автомобилей вступила в силу с 1 июня 2020 г., сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

«Обновлённые программы стартуют уже с 1 июня 2020 г. Первые автомобили, купленные с использованием новых условий, могут быть переданы покупателям уже на этой неделе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дилерские центры LADA уже начали обработку обращений на покупку новых автомобилей с использованием программы «Льготного автокредитования».

Напомним, российское правительство 21 мая 2020 г. утвердило распоряжение о выделении Минпромторгу РФ средств на программу «Льготного автокредитования».

На программу выделяется семь миллиардов рублей из резервного фонда РФ. Действие этой программы распространено на семьи как минимум с одним несовершеннолетним ребёнком.

Также под действие этих льгот подпадают работники государственных медицинских организаций и те, кто продал свой автомобиль возрастом свыше шести лет автодилеру в счёт уплаты части первоначального взноса (трейд-ин).

То есть при приобретении автомобиля LADA в автоцентре можно получить дополнительную выгоду в размере десяти процентов от стоимости новой машины при сдаче в трейд-ин старого автомобиля старше шести лет, которым клиент владел не менее одного года.

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