Тегеран, , 07:40 — REGNUM 1 июня посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди и новый министр финансов Ирака Али Абдул Амир Аллави обсудили различные пути укрепления экономических связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время встречи с иракским чиновником Масджеди поздравил его с назначением на пост министра финансов и передал ему приглашение от министра экономики и финансов Ирана Фархада Дейпасанда посетить Иран в контексте укрепления двустороннего сотрудничества между правительствами и народами Ирана и Ирака.

Аллави выразил благодарность за приглашение от своего иранского коллеги и выразил надежду, что в ближайшее время он посетит Исламскую Республику Иран (ИРИ) во главе торгово-экономической делегации с целью углубления взаимодействия с соседом в областях, представляющих взаимный интерес.

В последние годы расширяются экономические отношения между Ираном и Ираком, увеличивается объем их взаимной торговли.