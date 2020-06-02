Тегеран, , 07:42 — REGNUM Согласно опубликованному 1 июня отчёту о целевом планировании производства иранских рудников и горнодобывающей промышленности по развитию и обновлению (IMIDRO), ожидается, что Иран будет добывать 10 тонн золота ежегодно. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Цель будет реализована в контексте исполнительного плана, который вступит в силу к концу текущего иранского года (март 2021 года) В докладе отмечается, что Иран должен достичь этой цели на основе шестого пятилетнего плана страны, при этом 80% этой цели уже было достигнуто ранее к марту 2019 года.

Согласно отчёту, около 670 000 кг золотой руды было извлечено из иранских шахт в 1385 году (март 2006−2007 годов), что привело к добыче 1,43 тонны золота в этом году."После этого года добыча золота в Иране в основном увеличивалась», — говорится в докладе. В иранском 1392 году (март 2013−2014 гг.) из иранских шахт было извлечено около 663 000 кг золотой руды, что позволило достичь отметки 4,19 тонны золота.

IMIDRO прогнозирует, что общие запасы иранских золотых рудников составят 300 тонн.