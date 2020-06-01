Москва, , 20:25 — REGNUM Цена на нефть марки Urals, являющуюся основным пунктом российского экспорта, в мае начала восстанавливаться после почти четырёхкратного падения в апреле. Соответстующие данные обнародовало 1 июня Министерство финансов России.

По оценке ведомства, средняя цена на нефть Urals в мае составила $31,03 за баррель, что на 70% выше апрельской средней цены, которая составила $18,22 за баррель. Тем не менее это в 2,3 раза ниже показателя мая 2019 года — $70,93 за баррель.

Средняя цена на нефть Urals за период с января по май 2020 года, согласно данным Минфина, составила $39,20 за баррель, тогда как за аналогичный период прошлого года она составила $66,34 за баррель.