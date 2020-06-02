Тегеран, , 07:50 — REGNUM Объём внешней торговли Ирана за первые два месяца иранского календарного года (начавшегося 20 марта 2020 года) составила $9,3 млрд, согласно последним статистическим данным, опубликованным таможенным управлением страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 мая.

В докладе говорится, что Иран экспортировал около 4,3 миллиарда долларов сырьевых товаров и импортировал около 5 миллиардов долларов товаров в течение двухмесячного периода.

За указанный период страна обменяла 21 миллион тонн товаров, из которых 14,5 миллиона тонн были экспортированы, а остальные 6,5 миллиона тонн были импортированы.

В течение рассматриваемого периода Китай, Ирак, ОАЭ, Афганистан и Турция вошли в топ-5 направлений экспорта Ирана. При этом в докладе отмечается, что Китай, ОАЭ, Турция, Россия и Индия были соответственно основными пятью направлениями импорта в Иран.