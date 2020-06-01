Москва, , 20:13 — REGNUM Минимальная площадь зала для посетителей в заведениях общепита столицы, торгующих алкоголем, должна будет составлять 20 квадратных метров. Соответствующий закон подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Поправки относительно площади баров и кафе, торгующих алкоголем, были приняты 27 мая на заседаниях Московской городской думы. Ранее эти же нормы были утверждены на федеральном уровне и вступили в силу 5 мая 2020 года.

Согласно этим требованиям, регионы вправе ужесточать требования к площади заведений общепита. Однако минимальный размер зала должен составлять 20 квадратных метров.

В столице решено было пойти по наиболее лояльному для заведений общепита, включая так называемые «наливайки», сценарию и утвердить площадь на самом нижнем пороге. Подобные меры в Мосгордуме объяснили необходимостью не ужесточать условия для бизнеса в период кризиса.

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