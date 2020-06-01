Ашхабад, , 19:54 — REGNUM Иранские власти решили перенести с 1 на 10 июня 2020 года дату возобновления автомобильного и железнодорожного сообщения с Туркменией, передает «IRNA».

По словам посла Ирана в Ашхабаде Голамаббаса Халеса, граница между двумя странами будет вновь открыта при полном соблюдении санитарных протоколов по профилактике коронавирусной инфекции.

Он отметил, что перенос даты открытия связан с необходимостью наладить работу санитарных тоннелей, в которых будет проводиться дезинфекция автомобильного и железнодорожного транспорта.

ИА REGNUM напоминает, что власти Туркмении утверждают, что на территории страны до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения граждан коронавирусной инфекцией.

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