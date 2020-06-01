Бишкек, , 19:42 — REGNUM За 2019 год в Киргизии родилось около 174 тысяч детей, из них — 89 тысяч мальчиков и 85 тысяч девочек. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета республики.

Всего же в Киргизии насчитали 2 млн 456 тысяч несовершеннолетних граждан. Из них 1 млн 115 тысяч человек — это дети младше 7 лет. В возрасте от 7 до 15 лет — 1 млн 30 тысяч человек и в возрасте от 15 до 18 лет — 311 тысяч человек.

Отмечается, что подавляющее большинство детей, а именно 68% или более 1 млн 670 тысяч человек, проживают в сельской местности.