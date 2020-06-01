Ашхабад, , 19:37 — REGNUM За последние 10 дней организации, работающие в национальной туристической зоне Туркмении «Аваза», уволили свыше тысячи сотрудников, передает «Азатлык».

Руководство отелей, гостиниц, яхт-клубов и торговых центров, расположенных в Балканской области, причины массовых увольнений не объясняют.

Также уволенные работники сферы туризма жалуются на то, что им не выплачивают положенных выходных пособий, не оказывают какой-либо финансовой поддержки и задерживают зарплату еще с января текущего года.

Издание отмечает, что массовые увольнения начались после того, как две недели назад президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов запретил туркменистанцам отдыхать в курортной зоне «Аваза» и купаться в Каспийском море.