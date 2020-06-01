Ашхабад, , 19:34 — REGNUM Летом 2020 года туркменские аграрии планируют собрать с 690 тысяч гектаров полей около 1,4 млн тонн урожая пшеничного зерна, передает «Медиа-Туркмен».

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В соответствии с распоряжением президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, жатва должна будет начаться 5 июня в Ахалской, Лебапской и Марыйской областях, а в Балканском и Дашогузском регионах — с 12 июня.

Госиздание отмечает, что собранное в условиях пандемии коронавируса пшеничное зерно «будет иметь для страны и народа особое значение» — из-за нарушения привычных торгово-экономических и транспортных связей между странами-импортерами и государствами-экспортерами пшеницы и муки.

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