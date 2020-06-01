Москва, , 19:03 — REGNUM ОАО «РЖД» выполнило все обязательства по перевозкам грузов перед угольными компаниями Кузбасса по итогам 5 месяцев 2020 года. Как сообщает пресс-служба компании, в рамках достигнутых договоренностей с администрацией Кемеровской области холдингом приняты все возможные меры по увеличению вывоза каменного угля. Чтобы максимально задействовать свободные мощности на южном и северо-западном направлении, компанией введены максимальные скидки на перевозку угля. Кроме того, АО «ФГК» (дочернее общество ОАО «РЖД») была снижена стоимость аренды полувагонов, и сегодня она является минимальной на рынке. С 1 июня оператор предложил клиентам ещё более выгодные условия на привлечение подвижного состава в рамках запущенной программы лояльности.

Несмотря на существенный рост спроса на перевозки остальных грузов в восточном направлении, в том числе социально-значимых, в январе-мае 2020 года из Кузбасса на Дальний Восток было вывезено 23,3 млн тонн угля (+0,1 к плану, закрепленному в соглашении ОАО «РЖД» с администрацией Кемеровской области), в том числе на экспорт — 22 млн тонн (соответствует плану), во внутреннем сообщении — 1,3 млн тонн (+2,2% к плану).

При этом ОАО «РЖД» отмечает тенденцию роста числа отказов грузоотправителей от погрузки угля, в том числе в восточном направлении. В мае объем груза, не предъявленного кузбасскими предприятиями к перевозке в адрес Дальнего Востока, несмотря на согласованные заявки, составил более 180 тыс. тонн.

Погрузка кузбасского угля в южном направлении за 5 месяцев 2020 года составила 8,9 млн тонн, что меньше планового значения на 0,6% и связано со снижением предъявления груза к перевозке во внутреннем сообщении на 8,2% к плану — до 4,5 млн тонн. В то же время экспортные отправки превысили установленный план на 8,7% и составили 4,4 млн тонн.

В направлении Северо-Запада кузбасские угольные предприятия не предъявили к перевозке 13,8 тыс. вагонов. В результате с начала года погружено только 25,6 млн тонн твердого топлива, что на 4,8% меньше плана, согласованного ОАО «РЖД», в том числе на экспорт отправлено 19,8 млн тонн угля (-5,1% к плану), во внутреннем сообщении — 5,8 млн тонн (-4,1%).

Напомним, в марте 2020 года ОАО «РЖД» и администрация Кузбасса заключили соглашения, в которых закреплены планы по вывозу угольной продукции, производимой на территории региона, на 2020 год по направлениям с помесячным распределением. Эти договоренности направлены на максимальное обеспечение потребности кузбасских предприятий в вывозе продукции железнодорожным транспортом. Так, объемы перевозок кузбасского угля в восточном направлении в 2020 году должны составить не менее 53 млн тонн на экспорт и до 3,55 млн тонн — во внутрироссийском сообщении.

Учитывая большую социальную значимость работы предприятий Кузбасса и давние партнерские отношения между железнодорожной и угольной отраслями, ОАО «РЖД» согласилось принять на себя обязательства по вывозу каменного угля в южном и северо-западном направлениях на основе индикативных показателей, предложенных администрацией Кемеровской области. В 2020 году грузоотправители Кузбасса планируют предъявить к перевозке, а ОАО «РЖД» — обеспечит транспортировку в южном направлении более 21,1 млн тонн каменного угля, в том числе не менее 9,41 млн тонн — на экспорт в направлении российских портов Азово-Черноморского бассейна и 11,73 млн тонн — во внутрироссийском сообщении.