Москва, , 18:46 — REGNUM Массовый выпуск новых «народных» облигаций (ОФЗ-н) планирует Минфин РФ в качестве антикризисной меры, пишут 1 июня «Известия».

Планируется существенно расширить выпуск ОФЗ-н, также «их региональных аналогов» в качестве антикризисной меры. Соответствующие планы обсуждаются в российском правительстве.

В итоге выпуск вырастет раза в три — четыре. Как отметил заместитель российского министра финансов Алексей Моисеев, приобрести эти бумаги человек сможет через ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт).

Этим российские власти, как указывается, рассчитывают «обеспечить сохранность Фонда национальной безопасности». Выпуск в новом масштабе начнётся уже в этом месяце.

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Напомним, по апрельским данным, в России в обращении находятся пять выпусков ОФЗ-н, общая сумма которых составляет 66 млрд руб.

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