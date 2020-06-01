Подгорица, , 18:19 — REGNUM Оба черногорских аэропорта — Подгорица и Тиват — открылись 1 июня на прием рейсов из стран, которые утвердил национальный координационный совет по борьбе с коронавирусом.

По его критериям, границы открываются для граждан и резидентов стран, где число активных болеющих — 25 на 100 тысяч населения.

В данный момент в список входят: Словения, Хорватия, Словакия, Грузия, Швейцария, Албания, Австрия, Норвегия, Монако, Косово, Германия, Греция, Венгрия, Дания, Литва, Латвия, Азербайджан, Люксембург, Босния и Герцеговина, Болгария, Израиль, Чехия, Финляндия и Эстония.

31 мая из списка убрали Ирландию и Северную Македонию, так как там возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом.