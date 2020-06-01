Севастополь, , 17:53 — REGNUM В Севастополе возобновляют работу заведения общепита, а также частные образовательные и спортивные учреждения при условии выполнения всех эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня сообщили в пресс-службе правительства города.

«В соответствии с указом и. о. губернатора Михаила Развожаева в городе разрешено возобновить работу летних террас заведений общепита, частных образовательных организаций, в том числе языковых школ, фитнесс-центров и других спортивных объектов. Вновь начнут работу автошколы, агентства недвижимости, юридические, кадровые, страховые агентства и фотостудии, ЗАГСы. Гражданам при условии соблюдения социальной дистанции разрешено посещать парки и набережные, а также совершать прогулки на малых судах», — уточнили в правительстве, подчеркнув, что рестораторов на два месяца освободили от арендной платы за городскую землю.

По данным специалистов, главным условием возобновления работы предприятий, остаётся жёсткое соблюдение требований Роспотребнадзора.

«Предпринимателям необходимо обратить внимание на ряд главных моментов. При открытии любого объекта, в частности, ресторанного хозяйства или спортивного сооружения, первое требование — генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств. Второй момент — проведение термометрии для работников, проверка состояния здоровья. Кроме того, это использование кожных антисептиков, проведение влажных уборок, проветривание помещений каждые два часа, рециркуляция, соблюдение социального разрыва между людьми», — уточнили в пресс-службе.

Полный список требований после снятия ограничений по коронавирусу опубликован на сайте федеральной службы Роспотребнадзора в разделе о новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Севастополе начали тестировать граждан на коронавирус на трёх пунктах пропуска при въезде в город.

Об этом: В Севастополе начали тестировать на коронавирус при въезде в город

Читайте ранее в этом сюжете: В бухте Балаклава запретили купаться после пробы воды