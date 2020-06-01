Москва, , 17:06 — REGNUM Обнищание населения РФ связано в первую очередь с тем, что Россия испытывает острый недостаток промышленных мощностей, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о 70-процентом спаде в России непродовольственного сегмента.

«Надо различать то, что будет достаточно быстро восстановлено после снятия ограничений, и то, что системно продолжит падать, — сказал Крупнов. — Мы говорим про эти просадки, но за ними стоит резкое снижение спроса, а за снижением спроса стоит обнищание населения. И через это обнищание населения мы опять приходим к промышленности. В промышленности население не может заработать. У нас абсолютный недостаток промышленных мощностей и рабочих мест, через которые мы могли бы дать людям возможность больше зарабатывать через дорогой труд. А не через примитивный и дешёвый».

Иными словами, как подчеркнул Крупнов, вопрос не в том, что надо чего-то ждать, смотреть и предугадывать, а в о том, что стране срочно нужна форсированная реиндустриализция.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о 70-процентом спаде непродовольственного сегмента на фоне коронавируса.