Москва, 1 июня 2020, 17:06 — REGNUM Обнищание населения РФ связано в первую очередь с тем, что Россия испытывает острый недостаток промышленных мощностей, считает экономист, председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 1 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о 70-процентом спаде в России непродовольственного сегмента.
Иными словами, как подчеркнул Крупнов, вопрос не в том, что надо чего-то ждать, смотреть и предугадывать, а в о том, что стране срочно нужна форсированная реиндустриализция.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил о 70-процентом спаде непродовольственного сегмента на фоне коронавируса.