Рига, , 16:32 — REGNUM Банк Luminor, работающий в странах Прибалтики и контролируемый американским фондом Blackstone, объявил о падении активов за первый квартал 2020 года на 13,492 млрд евро и убытках в 21,192 млн евро. Об этом 1 июня пишет портал Dienas Business со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, представители кредитной организации объяснили убытки «необходимостью осуществить накопления 1-го и 2-го уровня по выданным кредитам из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом». Кризисом сотрудинки банка объяснили и сокращение на 9,2% или 13,492 млрд евро активов.

Отмечается, что кредитный портфель банка рухнул на 12% или на 9,927 млрд евро. Объём депозитов, напротив вырос на 6% — до 9,958 млрд евро. Процентные доходы Luminor за первый квартал упали на 18%, до 54,08 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.