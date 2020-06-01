Москва, , 16:29 — REGNUM Контракт на поставку российского природного газа до 2030 года подписан с Грецией, сообщает 1 июня компания «Газпром».

Уточняется, что контракт заключён между «ООО «Газпром экспорт» и Mytilineos. Голубое топливо пойдёт в Грецию по новому контракту уже в этом году.

Напомним, вопрос о поставках газа по новому контракту обсуждался между «Газпромом» и Mytilineos в конце января в Москве. Контракт, подписанный сегодня, не первый между «Газпромом» и Mytilineos.

Поставки российского природного газа в Грецию стартовали в 1996 г. (ещё по советскому контракту), в 2014 г. действие контракта было продлено до 2026 г. Непосредственно «Газпром экспорт» поставляет Mytilineos природный газ с 2017 года.