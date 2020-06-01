Москва, , 15:54 — REGNUM В «красной зоне» из-за спада экономики на фоне коронавируса находятся ряд отраслей, прежде всего, это легкая промышленность и производство мебели. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Есть отрасли, которые находятся в «красной зоне»… Это лёгкая промышленность, стройматериалы, мебель. Мебель провалилась по понятным причинам очень сильно, народные художественные промыслы», — сказал Евтухов.

До 70% составил спад непродовольственного сегмента, отметили в Минпромторге.

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