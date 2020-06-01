Сеул, , 15:55 — REGNUM В мае 2020 года индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Южной Кореи составил 41,3 пункта, что на 0,3 пункта ниже по сравнению с прошлым месяцем. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию IHS Markit.

Известно, что это самый низкий показатель с января 2009 года, когда мир охватил финансовый кризис.

Среди общего числа фирм, попавших в исследование, 44% зафиксировали сокращение производства.

Эксперты отмечают, что на снижение показателя во многом оказала влияние пандемия коронавируса.

Отмечается, что все показатели выше 50 означают рост деловой активности.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 35 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 503.