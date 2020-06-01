Москва, , 15:44 — REGNUM Совещание у президента по мерам поддержки легкой промышленности РФ пройдет 3 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в ходе онлайн-встречи с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«У нас важное совещание будет 3 числа по легкой промышленности у президента», — сказал замминистра.

«Отрасль испытывает сложные времена, хотя на время пандемии многие предприятия смогли перестроится и перестроится на выпуск средств индивидуальной защиты… Мы за счет этого спасли сотни, если не тысячи, предприятий», — добавил Евтухов.

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